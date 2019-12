Burgemeester Hans Verheijen verruilt Wijchen voor Sittard

,,Heel verrassend”, noemt voorzitter Twan van Bronkhorst het nieuws over het afscheid van Verheijen. ,,Ik dacht dat hij hier helemaal op zijn plek zat. Hij was echt betrokken bij Wijchen. Maar goed, je wist ook wel dat hij hier niet eeuwig zou blijven.”

Mail

De verwachting is dat CDA’er Verheijen half maart aantreedt in Sittard-Geleen. Wanneer hij zijn ambt in Wijchen neerlegt, is niet bekend. Verheijen zelf was gisteravond niet voor commentaar bereikbaar. Kort na de bekendmaking in Limburg stuurde hij een korte mail aan de Wijchense gemeenteraad: ‘Beste allen. Zojuist heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen besloten mij voor te dragen als hun nieuwe burgemeester. Ben enorm vereerd en super blij met deze prachtige uitdaging.’