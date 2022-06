Camera’s bij fietsenstallingen Wijchen tegen diefstal: ‘Het gaat met name om elektrische fietsen’

De camera’s komen bij de stallingen langs de Sterrebosweg en bij de Antonius Abtkerk. Op die laatste plek zijn twee stallingen: tegenover de kerk en haaks daarop, langs de kerktuin.

Quote Wij worden bijna wekelijks benaderd door mensen van wie de fiets is gestolen Gert-Jan Sanders, Eigenaar ijssalon MARKT19

Het aantal fietsendiefstallen in Wijchen neemt, na een daling, weer toe. In 2016 werden er 119 fietsen (inclusief brom- en snorfietsen) gestolen in het Wijchense centrum. Ook bij het station verdwenen veel tweewielers. Daarop nam de gemeente maatregelen.

Bij het station werden camera’s geplaatst en er kwam meer toezicht. De maatregelen hadden effect. Het aantal diefstallen van fietsen daalde naar 52 in 2019. In 2020 waren het er echter alweer 62 en in 2021 ging het om 110 gestolen tweewielers. In november 2020 nam de gemeenteraad een motie aan voor het plaatsen van camera’s bij de stallingen.

40 procent gestolen fietsen in 2021 was elektrisch

Van de fietsen die in de eerste negen maanden van 2021 werden gestolen, was 40 procent elektrisch. ,,Dat maakt het plaatsen van camera’s nog urgenter. Elektrische fietsen zijn een stuk duurder dan gewone”, aldus wethouder Geert Gerrits van Wijchen.

Gert-Jan Sanders zit met zijn ijssalon MARKT19 pal tegenover de stalling bij de Antonius Abtkerk. Hij juicht de plaatsing van de camera’s toe. ,,Wij worden bijna wekelijks benaderd door mensen van wie de fiets is gestolen. Vooral op donderdagochtend, als het markt is. Het gaat met name om elektrische fietsen. Ze vragen dan of wij camerabeelden hebben. We hebben wel camera’s in de zaak, maar niet buiten. Dus moeten wij ze teleurstellen. Ik vind het prima dat de gemeente camera’s ophangt.”

‘Camera’s zorgen voor een veilig gevoel’

Het terugdringen van diefstal is niet het enige doel van het plaatsen van de camera’s. ,,We willen graag dat mensen vaker de fiets nemen naar het centrum”, aldus Gerrits. ,,Dan moeten wij ook zorgen voor goede en veilige stallingen. Als een stalling met camera’s wordt bewaakt, geeft dat een veilig gevoel.”

Niet iedereen is blij met de toename van het aantal camera’s in de openbare ruimte, vanwege de verminderde privacy. Gerrits: ,,Er is inderdaad een keerzijde. Daarom plaatsen wij de camera’s heel doelgericht. Bovendien denken we dat mensen steeds meer wennen aan camera’s op straat.”

Beelden worden niet actief bekeken

De beelden van de camera’s worden waarschijnlijk niet actief bekeken. Ze kunnen worden geraadpleegd als er een fiets is gestolen. Dat scheelt in de kosten. ,,We weten nog niet precies hoe we dat gaan organiseren”, aldus Gerrits.

De camera’s kosten volgens de gemeente tienduizend euro in één keer en daarna tweeduizend euro per jaar.