CAO-conflict tussen Wijchens bedrijf en werknemers: staking dreigt

Vernieuwde escaperou­te voert bezoeker ‘wel twintig keer’ door Kasteel Wijchen

WIJCHEN - ,,Het is een leuke manier om Kasteel Wijchen te leren kennen. We hebben alles wel twintig keer gezien. We bleven op en neer lopen”, zegt Stefanie Peters uit Wijchen. Met haar man en zoons Bram (10) en Sjoerd (7) deed ze woensdag als eerste de vernieuwde escaperoute Het Verloren Verhaal van Gelderland in Kasteel Wijchen.

28 juli