Caravan in brand op A73, uur vertraging tussen Wijchen en knooppunt Ewijk

overburen ‘Tijdens het trouwsei­zoen zitten wij ook graag buiten!’

2 juni Direct uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week is dat Toon Hendriks (67). Hij woont naast Kasteel Hernen in Hernen.