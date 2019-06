Caravan in brand op A73, vertraging tussen Wijchen en knooppunt Ewijk opgelost

De vertraging was vlak na de brand nog meer dan een uur. Tegen 12.50 uur is de file afgenomen naar ongeveer een half uur, tussen Wijchen en het knooppunt Ewijk. Sinds 13.15 uur is de vertraging zo goed als afgenomen.

Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers in de richting van Nijmegen lange tijd om te rijden via de N326. In de caravan stond een gasfles met een lpg vulnippel, zo laat een weginspecteur van Rijkswaterstaat weten op Twitter. ‘Hoe levensgevaarlijk kun je bezig zijn', schrijft hij erbij. Of de gasfles ook met de oorzaak van de brand te maken heeft, is niet bekend.



Door de brand is veel rookontwikkeling ontstaan. Rookwolken waren van een verre afstand te zien. Van het voertuig is niets meer over door het vuur. De opruimwerkzaamheden zijn al uren in volle gang.