Cécile (19) uit Wijchen schittert in The Voice: ‘Ik houd van sterke, zwarte zangeressen’

Hoe dat nou is, zo’n optreden in de zangtalentenjacht The voice of Holland van RTL4? ,,Het trok in een waas aan me voorbij’’, vertelt Cécile Buteau (19). ,,Ik was zó onder de indruk, kreeg zó veel prikkels! Maar toen ik ging zingen was de spanning weg. Dan kom ik in een andere zone. Na het nummer was ik er weer. Ik zag dat alle juryleden hun stoel hadden omgedraaid (teken van waardering voor de zanger(es) die op dat moment zingt, MP). Ik dacht: wauw.’’