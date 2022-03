Centrum van Wijchen krijgt een dementievriendelijke inrichting

Tussen Kasteel en Wijchens Meer is de naam van de facelift van een groot deel van het centrum van Wijchen. Het project wordt de komende jaren uitgevoerd.



De openbare ruimte gaat er helemaal anders uitzien. Midden in het plangebied ligt Meerstaete, een woonlocatie van ZZG zorggroep waar voornamelijk dementerende ouderen wonen. ,,Mensen van Meerstaete willen graag meepraten over de nadere invulling van de plannen’’, zegt wethouder Geert Gerrits (ruimtelijke ordening). ,,Wij staan daar voor open. De plannen worden er alleen maar beter van.’’

Marja Sasse is locatiemanager van Meerstaete. Zij legt uit dat het voor mensen met dementie erg lastig is als hun woonomgeving ineens drastisch verandert. ,,Veel van onze mensen wonen al hun hele leven in het centrum van Wijchen. Ze kennen de omgeving en voelen zich daar vertrouwd. Ze lopen er vaak hun vaste rondjes. Als alles dan ineens anders wordt, is het voor deze mensen alsof ze ineens ergens anders wonen.’’

Vaste looproutes met herkenningspunten

Hoe een dementievriendelijk centrum er precies moet uitzien, is nog onderwerp van bespreking. ,,Er kunnen bijvoorbeeld vaste looproutes komen met herkenningspunten’’, zegt Sasse. Maar het gaat ook om andere dingen. ,,Er komt een grand café bij het Meer. Het is fijn als mensen met dementie daar ook iets kunnen drinken. Soms hebben ze misschien geen geld bij zich. Dan kan het bijvoorbeeld opgelost worden via de familie. Daar willen we ondernemers in trainen. Alles om te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen.’’

Er is de laatste tijd veel aandacht voor een dementievriendelijke inrichting van de openbare ruimte. Terecht, vindt Sasse. ,,De vergrijzing neemt toe en daarmee ook het aantal mensen met dementie. Eén op de vijf mensen krijgt er mee te maken. Het is dan ook niet alleen goed voor de mensen uit Meerstaete. In de Oostflank (nieuw woongebied in het centrum van Wijchen, MP) wonen ook veel ouderen. Daar zal het aantal dementerenden ook toenemen.’’

‘Oversteek Meerdreef is nu niet veilig’

Sasse is blij dat de oversteekplaats van de drukke Meerdreef, tussen Meerstaete en het Wijchens Meer, wordt aangepakt. ,,Die is nu niet veilig. Volgens de plannen komt er een zebrapad en een vluchtheuvel in het midden van de weg, zodat mensen hem in twee keer kunnen oversteken. Dat is veel beter. Dan kunnen onze mensen gerust een rondje om het Wijchens Meer lopen.’’

