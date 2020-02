Chillen in Hernen na de slag bij Nieuwpoort

Café Anneke haalt het Maastricht­se carnaval naar Wijchen

14 februari WIJCHEN - ,,Wij hebben jaren carnaval gevierd in Maastricht. Daar worden de café’s fantastisch versierd voor carnaval. Ik miste dat hier in Wijchen.’’ Aan het woord is Jolanda van Amerom. Zij verzorgt de publiciteit voor aandelencafé Anneke aan de Kasteellaan in Wijchen. Ze besloot dit jaar met een paar mensen in haar ‘eigen’ café aan de slag te gaan.