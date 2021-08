Container met 195 elektrische fietsen gestolen bij bedrijf in Wijchen, negen arrestaties

column De koe die in de Maas zwom, een hoopvol verhaal

26 juli Vorige week zorgde Leonarda 12 uit het stadje Echt voor een lichtpuntje tussen al het rampnieuws over de overstromingen. Ze maakte een zwemtocht van maar liefst 93 kilometer en werd gered. Verschillende mensen uit mijn omgeving wezen me op dit bericht en dat was niet zomaar. De gelijkenis met het titelverhaal uit mijn boek De koe die de Waal over zwom is groot.