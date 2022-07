Corona groeit door in Wijchen en Beuningen

BEUNINGEN/WIJCHEN - Gaan we terug naar mondkapjestijden? In Maas en Waal stijgen de coronacijfers verder door. Met name Wijchen en Beuningen laten behoorlijke toenames zien.

In Wijchen is het gemiddelde aantal positieve testen per 100.000 inwoners over de afgelopen week 43,6. In Beuningen is dat 42,1. Twee weken geleden lagen die getallen nog op 14,5 (Wijchen) en 19,1 (Beuningen).

Gestage stijging vanaf begin juni

De grafiek van besmettingspercentages op het coronadashboard van de rijksoverheid laat sinds begin juni een gestage stijging zien in alle vier de gemeenten in Maas en Waal. Maar de cijfers steken nog steeds schril af tegen de laatste echte coronapieken van halverwege februari en halverwege maart van dit jaar.

15 Wijchenaren werden maandag gemeld als positief getest. Over de voorgaande zeven dagen waren er gemiddeld 18 besmette Wijchenaren. De laatste pieken waren in Wijchen op 14 februari met 326 positieve testen en op 10 maart met 258 besmettingen gemiddeld over zeven dagen.

Maandag werden er 15 Beuningenaren als positief gemeld. De week eraan voorafgaand waren er daar gemiddeld 11 besmettingen. De eerdere pieken in Beuningen: 133 in een week (15 februari) en 140 in een week (10 maart).

Druten en West Maas en Waal: minder stijging

Druten komt op de derde plek. Het gemiddelde aantal positieve testen per 100.000 inwoners komt daar op 31,6 (twee weken geleden 15,5). Maandag testten er 3 Drutenaren positief. In de laatste zeven dagen waren er gemiddeld 6 besmettingen. Daar waren de laatste pieken op 12 februari met 118 positieve testen over zeven dagen gemiddeld. Op 9 maart waren dat er 117.

De gemeente West Maas en Waal springt er het gunstigst uit. Maandag waren er 2 besmettingen en in de laatste week gemiddeld 4. Het aantal per 100.000 inwoners, gemiddeld over zeven dagen, ligt er op 20,4 (twee weken geleden 10,2). Ter vergelijking de laatste pieken: op 12 februari 119 en op maart 144 besmettingen als weekgemiddelde.