CORONAKAART | Enorme contrasten: in Tiel bijzonder veel, in Wijchen en Winterswijk bijzonder weinig besmettingen

Dar haalt hele week geen afval op, milieustra­ten blijven wel open

8 februari Afvalinzamelaar Dar haalt tot en met zaterdag geen vuilnis op. Het is door de extreme sneeuwval niet veilig om met de grote vuilniswagen in wijken te rijden, zegt het bedrijf. Daarmee worden in Beuningen, Druten en Wijchen deze week geen oud papier, gft-, restafval en plastic opgehaald.