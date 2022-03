‘Crazy Shoemaker’ Jan Jansen signeert zijn schoenen op Fashion Day in Wijchen

De geboren Nijmegenaar wiens vader bij kinderschoenenfabriek Nimco werkte, werd bekend met zijn eigen ontwerpen. Met de hand gemaakt. In zijn eigen atelier in Amsterdam schetste hij vanaf 1963 ook voor Dior en Charles Jourdan. In 1968 opende hij zijn eerste winkel. Hij vestigde zich onder andere in Nijmegen.

Diep in de buidel tasten

Bij Mille Grazie staat op 10 april, de modedag in het centrum van Wijchen, Jansens zomercollectie SS’22 uitgestald. Zijn sleehakken, klompjes en kleurrijke pumps zijn te passen. Verlekkeren is gratis, kopers moeten diep in de buidel tasten.



Een paar pumps kost al snel 500 euro. ,,Dat is zijn erotica-lijn”, zegt Annemarie van Aperen, eigenaresse van Mille Grazie. ,,Zijn doorlopende collectie is wat goedkoper, draagbaarder en van bijzondere materialen. De klompjes beginnen bij 250 euro.”

Hollen op Hakken

Tussen 13.00 en 15.00 is Jan Jansen er zelf voor een meet & greet. ,,Daar hebben we wel even voor moeten lobby’en. Hij stribbelde wat tegen. Hij is ook al op leeftijd.” De inmiddels 80-jarige Jansen was een jaar of vijftien geleden ook bij Mille Grazie. Hij zat toen in de jury van het evenement Hollen op Hakken op de Markt.

Van 13.00 tot 17.00 uur zijn er modeshowtjes, is er een hapje en een drankje en een mini-expositie van Jansens werk. Van Aperen vraagt mensen die ‘nog juweeltjes van Jan Jansen’ hebben staan om contact op te nemen met Mille Grazie. Die exemplaren kunnen dan aan de mini-expositie worden toegevoegd.