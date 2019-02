Dader vlucht op scooter na beroving in Wijchen

Verbazing: Wijchen wil toch geen zorg in oude school Alverna

20 februari WIJCHEN - De Wijchense zorgorganisatie Waalzorg is boos over het afketsen van de aankoop van de voormalige Antoniusschool in Alverna. De gemeente Wijchen, eigenaar van het complex, ziet na jaren van praten toch niets in de vestiging van ruim 50 wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking.