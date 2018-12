Dak op A73 zorgt voor flinke vertraging

Adriaan woont tegenover een ruïne: ‘Onbegrij­pe­lijk hoe ze het allemaal hebben gebouwd’

9 december Direct uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere overburen. Deze week: Adriaan Strik (88) kijkt uit op de ruïne van Batenburg.