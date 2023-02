Damherten moeten blijven, vinden Druten en Wijchen

DRUTEN/WIJCHEN - Damherten moeten welkom blijven in hertenkampen. Dat laten de Drutense wethouder Gérard de Wildt en zijn Wijchense collega Twan van Bronkhorst weten in een brief aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Minister Adema heeft besloten dat damherten niet meer in hertenkampen gehouden mogen worden. ‘Heel jammer en ook onbegrijpelijk’ vinden de colleges van Druten en Wijchen, zo laten ze in een persbericht weten. Beiden hebben ze de minister een brief gestuurd met de oproep dit besluit terug te draaien.

Vanaf 1 januari 2024 staan damherten niet meer op de ‘Positieflijst van huis- en hobbydieren’. Het besluit leidt ertoe dat de hertenparken zoals ze nu zijn in beide gemeenten, gaan verdwijnen.

‘Maatschappelijke rol’

,,Het hertenpark in het centrum van Druten heeft een sociale en maatschappelijke rol”, zegt De Wildt. Het park ligt tegenover het hospice en veel inwoners genieten van het park. De dieren en het park worden al jaren verzorgd door vrijwilligers en mensen met een beperking van de nabij gelegen vestiging van ’s Heeren Loo. ,,Het hertenpark ligt in een rustige omgeving en er is veel aandacht voor het welzijn van de dieren”, volgens de wethouder.

‘Gewend’

Uit onderzoek zou blijken dat damherten niet gedijen achter een hek. ‘Dit is begrijpelijk als het gaat om damherten die in het wild geboren zijn. De damherten in Druten en Wijchen zijn in het hertenpark geboren. Zij zijn gewend om samen en met de andere dieren binnen de ruime omheining van het hertenpark te leven’, aldus het persbericht.

,,Het is voor ons niet duidelijk waarom damherten wel in een dierentuin en niet in een hertenpark gehouden mogen worden”, reageert Van Bronkhorst. ,,En ook niet waarom bijvoorbeeld alpaca’s, waterbuffels en kamelen wel toegestaan zijn. Deze exotische dieren passen volgens mij veel minder goed in gevangenschap en in ons klimaat .”

