Dance @ the Castle startsein voor lang weekeinde feesten bij het Kasteel van Wijchen

Jasper Oosterhuis is een van de medeorganisatoren van de Kasteelfeesten in Wijchen. Aan het begin van deze vrijdagavond loopt hij er ontspannen bij. De Kasteelfeesten zijn net begonnen in de tent achter het kasteel. ,,Het is voor de 36e keer, deze feesten. Ik ben er nu tien jaar bij betrokken’’, legt hij uit. De tent waar de feesten zich afspelen ziet er goed uit. Oosterhuis: ,,Vóór de tent hebben we een groot terras gemaakt. Daar zijn ook de eettentjes. Met een eigen rubbervloer. Dat ziet er mooi uit. Voor de VIP's is een speciale tent ingericht. Daar kunnen ze voor het na het optreden even zitten en rustig een drankje doen. We zijn er klaar voor.’’