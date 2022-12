Davina Michelle headliner op de zaterdag van Muze Misse

Steeds meer Maas en Walers te kiezen voor Provincia­le Staten in 2023

Het aantal Maas en Waalse kandidaten voor een zetel in de provincie Gelderland groeit. Wie op zoek is naar vertegenwoordiger uit deze regio in het stemhokje op 15 maart 2023, heeft inmiddels wat te kiezen. Coryfeeën als Willeke van Ooijen (SP) bijvoorbeeld en ook oud-raadslid en lijsttrekker in Wijchen Esther Dauphin (D66) is kandidaat.

30 december