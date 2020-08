De 'barman, handhaver en dokter' snapt het niet meer: waarom mag je in de horeca minder dan in de bouwmarkt?

De nood is zo hoog, dat de ene in een open brief op Facebook premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aanklampte en de andere die meteen deelde op zijn pagina. Want de Wijchense horecauitbaters Martijn Koot en Marco Megens worden moedeloos van de coronaregels. De horeca wordt volgens hen te veel beperkt in zijn mogelijkheden en daar moet volgens de twee maar eens een eind aan komen.



'Beste Mark en Hugo, ik heb jullie een hele tijd geleden de vraag gesteld omdat ik en zo veel Nederlanders het niet meer snappen', zo verwijst Megens (38) in zijn open brief naar het verschil in behandeling van de verschillende branches. Waarom niet met vier aan tafel in een restaurant en wel met vier in de auto naar het strand?, zo verwoordt hij hoe volgens hem ook zijn gasten nog steeds de reden voor dat onderscheid niet begrijpen. Megens is een van de twee mannen achter de Wijchense horecazaken De Leurse Hof, Meneer Smit, Vesta en Het Verlangen.