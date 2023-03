De Bonte Boomhut start en wordt nieuwe school voor Wijchen-West

Verkeers­druk­te op de Raadhuis­dijk in Maasbommel: ‘Hele pelotons wielren­ners, oldtimers en motoren’

Boosheid en verbazing, dat is vooral wat John Raggers voelt als hij nadenkt over de verkeersdrukte voor zijn deur op de Raadhuisdijk in Maasbommel. Dan gaat het niet alleen om de situatie zelf, maar ook om de manier waarop de gemeente West Maas en Waal ermee omgaat. ,,Ad hoc amateuristisch gepruts.”