De eerste boosterprik in Gelderland is voor Harrie (93): in Wijchen stropen ze de mouwen op

Een 'persmomentje’ was het donderdag, waar minister Hugo de Jonge aanwezig was bij de eerste zes boosterprikken die er in Den Haag tegen corona werden gezet. Maar deze vrijdag is het daadwerkelijk begin van een periode waarin miljoenen mensen voor de tweede, maar meestal derde keer een coronavaccin laten zetten.



,,Het tempo waarin we dat doen ligt wat lager’’, vertelt een woordvoerder van GGD Gelderland-Midden, waar vandaag in Ede maar vanaf zondag ook in Elst wordt gepikt. ,,Dat hebben we geleerd van de eerste prikcampagnes.’’