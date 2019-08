De gootsteen blijft voorlopig Miriams douche

Het was de tweede week van juni dat de Wijchense Miriam Demmers zich in het Zeeuwse Nieuwvliet meldde bij de huisarts. Op de camping kreeg ze wel erg veel last van haar linkerheup.



Die was al een zorgenkindje, maar nu speelde hij wel erg op. ,,Er zit een zenuwtje klem, dacht ik nog”, vertelt Demmers (56).



,,Maar hij stuurde me direct naar het ziekenhuis in Terneuzen. Ik had geen dag later moeten komen, anders was het misschien slecht met me afgelopen.”