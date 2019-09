De kermis draait door met één stille attractie om naar te kijken

WIJCHEN - De laatste dinsdag is voor de exploitanten doorgaans de slechtste dag op de kermis van Wijchen. Maar op deze mooie nazomernamiddag is het zonder overdrijven gezellig druk te noemen. Het ongeval van de dag ervoor is amper een onderwerp voor de bezoekers, die zonder blikken of blozen gewoon in duizelende attracties als de Tornado en de Need 4 Speed stappen.

,,Ik ben niet zo bang”, zegt de 14-jarige Cas Pardoel in de rij voor de laatstgenoemde torenhoge publiekstrekker. ,,Ik zat eergisteren nog met een vriend in die attractie van het ongeluk. Ik zei nog tegen hem: ‘Stel je voor dat het karretje losschiet. Een dag later gebeurde dat dus echt.”

Gluren

Volledig scherm Hekken met zwart zeil schermen de attractie Deca Dance af voor nieuwsgierige blikken. © Eveline Van Elk Omgeven met hekken en zwart zeil, is ook de Deca Dance nog een stille attractie: veel mensen kunnen hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en gluren door spleten naar de plek waar dinsdag een man en zijn zoon gewond raakten.



De vriendinnen Robin Leenders (14) en Jesmain van Houtum (14) komen met hun oma ook nog even kijken. ,,We zaten kort voor het ongeval in datzelfde rode karretje”, weet Jesmain. ,,Ik draaide haar er voor de gein nog in rond voor hij startte. Later hoorden we van het ongeluk en zagen we die jongen liggen. Heel gek om hier nu weer te zijn.”

Geen prutser

Maar de twee stappen gewoon weer in andere attracties en zouden ook weer in een gerepareerde Deca Dance stappen, bezweren ze. Het is de houding van de meeste kermisbezoekers: ongelukken kunnen altijd gebeuren. ,,Het zijn machines. Je kunt niets 100 procent uitsluiten”, zegt Jan van der Laan, die het bij de eerder genoemde Need 4 Speed druk heeft met de kaartverkoop.



Niemand die over de veiligheid begint. ,,Mensen vieren gewoon kermis. Het is heel naar wat er is gebeurd. Ook voor Frank Vale van de Deca Dance. Je krijgt als kermisexploitant meteen zoveel gezeik over je heen als er iets misgaat. Maar jongens, soms komt er ook een vliegtuig naar beneden. Ik ken Vale als een serieuze exploitant. Echt een fijne jongen en echt geen prutser. Echt erg dat hem dit overkomt.”

Schade

Vale komt zelf vanachter de hekken rond zijn Deca Dance vandaan, op weg naar een bijpraatsessie met burgemeester Hans Verheijen. Zijn attractie staat op een steenworp afstand van diens kantoor. ,,Ik denk nu alleen maar aan de slachtoffers’’, zegt Vale. ,,De schade aan het materiële kan me nu helemaal niks schelen. Of we te weinig tijd krijgen de kermis op te bouwen? Nee, helemaal niet. Ik weet echt niet hoe het heeft kunnen gebeuren.”