De Leurse motte beklimmen? Straks kan het!

‘Een begrip in de regio’: weekend Klooster­fees­ten groot succes

Waar de feestavond Hosse Bosse in ’t Mozaïek in Wijchen voor zaterdag afgeblazen werd, omdat de kaartverkoop niet liep, kijkt Paul Jeurissen van de Kloosterfeesten in Alverna terug op een geslaagd weekend met veel bezoekers.

23 oktober