De molen van Alverna staat te koop. Liefdevol verzorgd, rijke geschiedenis. Maar hoe is de toekomst?

Het is een herkenningspunt in het landschap voor iedereen die weleens onderweg is van Grave naar Nijmegen: de molen van Alverna. Het is een molen met een naam (Schoonoord), een type (beltmolen) en een historie: op de houten balken binnen wemelt het van Canadese plaatsnamen in potlood. Maar wat voor toekomst heeft het rijksmonument nog?