De ‘nachtwakers’ hebben het druk in Maas en Waal: er wordt volop gestroopt, gevist, gedeald, ingebroken en gecrosst

Deest, een parkeerplaatsje even vanaf de dijk de uiterwaarden in, een uur of negen in de avond. Vier jongens in een kleine Citroën schrikken als er in het pikkedonker nóg een auto komt en twee mannen in uniform en met pistolen op de heup uitstappen. Ze draaien hun raampjes open en de enorme wietwalm om hen heen vliegt naar buiten.

Beneveld

De grootste man spreekt ze streng en vaderlijk toe. Of ze weten dat ze hier 's avonds niet in een natuurgebied mogen staan? Of ze coronatechnisch wel zo handig bezig zijn? En of ze zo beneveld ook nog naar huis willen rijden?



Hij belt de politie, die een minuut of twintig later arriveert. Een etmaal rijverbod voor allemaal. Dat wordt kilometers naar huis lopen of pa en ma bellen.



Het is soms omslachtig werken, zegt Amel Kadic (36), die de jongens aansprak. Ze zijn namelijk geen politie, maar jachtopzichters en ‘groene boa's’. ,,We hebben precies dezelfde uitrusting als agenten. Alleen mogen wij niets doen op basis van de opiumwet, en dus moeten we de politie erbij halen.”