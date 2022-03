De pit moet tijdens debat van Haci komen: ‘Hebt u de Drutense politiek wel gevolgd de afgelopen jaren?’

Theaters gaan weer open: in Druten run op kaartjes, Wijchens publiek aarzelt nog

DRUTEN/WIJCHEN - Het theaterpubliek heeft er zin in, zegt Nathalie van der Aa van het Agora Theater in Druten. ,,De kaartverkoop gaat met sprongen omhoog.” Nancy van Nuland van ’t Mozaïek in Wijchen laat een ander geluid horen. ,,Ons publiek is wat terughoudend. Alleen voor shows later in het voorjaar stijgt de verkoop.”

18 februari