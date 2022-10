De ramp aller rampen is toch snijden in het aantal treinen

Wat roffelt daar op zolder en stinkt er zo muskusach­tig? Het is de huisspits­muis, denkt de bestrijder nu

WIJCHEN - In Wijchen worden Wim en Sandra Arts gek van de ratten. Die ritselen in de spouwmuur en in het plafond van de zolder en hun slaapkamer stinkt naar uitwerpselen en urine. Maar de vraag is nu: zijn het wel ratten?

13 oktober