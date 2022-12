De ratten van Wim: hoe een man via zijn spouwmuur het vertrouwen in overheden verloor

Ratten én spitsmuizen in huis, maar er is weer hoop voor Wim en Sandra in Wijchen

Maanden later zou hij nog eens terugdenken aan die nacht. Die nacht dat er een rat in de slaapkamer zat, want dat moet het toch geweest zijn? Hoe dan ook hadden de maanden daarna hem langzaam maar zeker onrustig gemaakt. Hem, en zijn vrouw Sandra. Want al vrij snel na die nacht sliepen ze niet meer in dat fijne bed in de slaapkamer, maar in een bed op kratjes in de huiskamer. En de kleinkinderen kwamen niet meer logeren.