De 'rolstoeldame van de Hema' is nu een schrijver

INTERVIEW Bemidde­laar: Herrie met de buren komt overal voor

2 oktober WIJCHEN - Ze neemt meteen een vooroordeel weg: buurtbemiddeling is niet vooral iets van asocialen in achterstandsbuurten. ,,Het is niet zo stereotiep. Problemen tussen buren komen in alle wijken en alle dorpen voor, bij zowel hoog- als lager opgeleiden."