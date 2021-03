De selfiehoek in het prikcentrum is er klaar voor, nu de 80-plussers nog: ‘Dat ik dit nog mee mag maken’

Wusala (25) werkte 90 uur per week en zat middenin verbouwing tweede huidprak­tijk: ‘Het is een gekkenhuis’

5 maart WIJCHEN/ NIJMEGEN - De Wijchense Wusala Alibeyli is pas 25, maar maakt haar dromen als huidtherapeut nu al waar. Vorige week woensdag opende ze op Plein 1944 in Nijmegen haar tweede zaak en ze is nog niet uitgedroomd. ,,Ik weet niet of ik ooit ben waar ik wil zijn.’’