De ‘Trumptower’ van Wijchen: torens bouwen om je te verheffen boven het klootjesvolk is al eeuwenoud

Het bewijs is er: mysterieus houten kasteel stond vroeger op deze plek in Leur

LEUR – Stond er in de bossen van Leur ooit een mysterieus houten kasteel op een heuvel? Archeologen en historici zochten jarenlang bewijs. Nu is het zeker: de motte heeft bestaan. En dat niet alleen. De Leurse versterking is ook nog eens een van de oudste in Nederland. Met alles erop en eraan.

29 oktober