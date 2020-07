De zanger van Navarone verveelt zich nooit: ‘Mijn bijnaam is Trein Merijn. Ik dender door’

video Door de drive-in met popcorn naar je diploma in Wijchen

1 juli WIJCHEN - Renate Kaspers staat met een grote zonnebloem te wachten tot haar dochter Jill het diploma krijgt. Renate is niet zo maar een moeder. Ze is zelf docente aan het Maaswaal College in Wijchen. En Jill is niet zo maar een diploma-ontvanger. Zij wordt, heel stoer, professioneel lasser. Als enige in haar klas die dan ook nog eens uit alleen jongens bestaat.