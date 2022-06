Debat over windmolens in Wijchen met gedeputeerde Van der Meer en wethouder Schouten

WIJCHEN - Wat zegt de nieuwe duurzaamheidswethouder Bea Schouten over de windmolens naast de A50? Hoe hard speelt Gelders gedeputeerde Jan van der Meer de zaak? Interessante vragen bij het Energiedebat dat maandagavond in sportcentrum Arcus wordt gehouden.

Het debat wordt georganiseerd door de Energiecoöperatie Leur (ECL). ,,We willen mensen bewust maken van de urgentie van de overgang naar groene energie”, zegt bestuurslid Mari van Wanroij van de ECL. ,,We gaan ons wat activistischer opstellen.”

Deelnemers aan het debat zijn Gelders gedeputeerde duurzaamheid Jan van der Meer (GroenLinks), Wijchens wethouder duurzaamheid Bea Schouten (CDA) en voorzitter van de ECL Allard van Krevel. Het publiek kan meediscussiëren.

Omwonenden tegen windmolens langs de A50

Duurzaamheid is een hot item in Wijchen. Naast de A50 bij Hernen is recent een zonnepark aangelegd. De gemeenteraad heeft toestemming gegeven voor de bouw van drie windmolens op bedrijvenpark Bijsterhuizen. Diezelfde gemeenteraad is echter tegen de komst van vier tot zes windmolens naast de A50 tussen Hernen en Niftrik.

Dat plan, met de naam Windpark Wijchen A50, is afkomstig van groene-energieondernemer Gerlach Velthoven. Hij wil de molens samen met de bevolking ontwikkelen in de vorm van een coöperatie. Ook de meeste omwonenden in Hernen, Niftrik en de buurtschap Lienden zijn tegen de turbines.

Politiek voelt zich buitenspel gezet

Velthoven heeft zijn plan inmiddels bij de provincie Gelderland ingediend, die uiteindelijk het bevoegd gezag is. Gedeputeerde Van der Meer heeft al laten weten mee te willen werken. Via een inpassingsplan kan de provincie het bestemmingsplan van Wijchen wijzigen en zo de komst van de windmolens mogelijk maken. De Wijchense politiek voelde zich tot nu toe door deze houding buitenspel gezet.

In dat licht is het interessant om maandag te horen wat Van der Meer over het omstreden plan zegt en hoe Bea Schouten zich opstelt.

Het debat in sportcentrum Arcus begint om 20.15 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis. Wie wil komen moet zich opgeven via energiedebat@energiecooperatieleur.nl.

Volledig scherm Wethouder Bea Schouten. © Rolf Hensel