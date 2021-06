Derde aanslag op horecazaak in Wijchen verijdeld, betrapte brandstichter vlucht weg

Eigenaar islamiti­sche supermarkt Wijchen wanhopig na brandstich­ting: ‘Ik weet niet wat we nu moeten doen’

3 juni WIJCHEN - De ontsteltenis over de brand die in de nacht van woensdag op donderdag een islamitische supermarkt in het centrum van Wijchen verwoestte, is groot. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen. De Syrische familie die de winkel runt, is ten einde raad.