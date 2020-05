Dierenambulance doet aangifte: hond in brandende zon aan paaltje achtergelaten in Alverna

Wijchen wil dat jongeren meedenken over corona in de samenle­ving

30 mei WIJCHEN - Jongeren in Wijchen worden binnenkort door de gemeente benaderd om mee te denken over manieren ‘om de coronasamenleving nog beter in te richten’. Verenigingen, scholen en jongerenorganisaties in Wijchen krijgen hierover binnenkort een brief van de gemeente.