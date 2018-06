Directeur Inexeon trots en 'tikkeltje ontroerd' na winnen MVO Award

De prestigieuze prijs voor ondernemers in Nijmegen en omgeving werd maandagavond uitgereikt tijdens een feestavond in NSG Groenewoud in Nijmegen. De jury prijst Inexeon voor de manier waarop het familiebedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt met een opleiding en 'normale' arbeidsvoorwaarden, zonder aan productiviteit en winstgevendheid in te boeten.

,,Dat is wie we zijn’’, zei Van der Kraan kort na de prijsuitreiking. ,,En we hoeven ons daar totaal niet voor in te spannen. Als we niet mee hadden gedaan om de prijzen, of tweede of derde waren geworden, dan hadden we in ons bedrijf nog net zo gewerkt. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik erg blij ben met de award, en een beetje overrompeld. Ik moet er nog even aan wennen.’’