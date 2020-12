Dit is wat er gebeurt als de horeca in Wijchen omvalt: cafés en restaurants gaan uit protest op ‘zwart’

Nu al een speciaal kunstwerk voor doodgere­den Wijchenaar Sebastiaan (42)

26 november WIJCHEN - Kort na de dood van Sebastiaan, de 42-jarige Wijchenaar die dinsdag in zijn buurt werd doodgereden, is er al een speciaal kunstwerk voor hem gemaakt. Graffiti-artiest Moris (Maurice Broekhoff) zorgt dat de fietstunnel in De Veenhof in Wijchen daarmee ook een herdenkingsplek is.