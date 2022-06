Doek valt voor Wijchense paardenmarkt: ‘We moeten het even laten bezinken’

De Wijchense paardenmarkt zat al langer in zwaar weer. In 2018 werd de noodklok al geluid. Het bestuur kwam geld tekort maar wilde niet vercommercialiseren, door een braderie aan de markt te koppelen. De gemeente verhoogde toen de subsidie van 2.500 naar 5.000 euro. Dat bracht even verlichting maar nu is het einde toch gekomen.