Drie appartementen onbewoonbaar door waterschade in Wijchen

Het bovenste appartement staat momenteel leeg en wordt door verhuurder Talis opgeknapt voor nieuwe bewoning. Door onbekende oorzaak is het bovenstuk van de afsluiter van de waterleiding afgesprongen, meldt een medewerker van Hamerslag Vastgoedservice die naar de getroffen woningen kwam.



Het water liep via de meterkast naar de onderliggende flatjes. Een bewoner vertelde dat er wel vijf centimeter water in zijn huis stond. De stroom is in de drie appartementen uitgezet. De bewoners van de onderliggende flatjes hebben elders onderdak gezocht.