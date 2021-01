Drie auto’s gaan in vlammen op in Wijchen, brandstichting niet uitgesloten

Tien militairen helpen om zorg in verpleeg­huis Wijchen overeind te houden

14 januari ALVERNA - Tien militairen helpen sinds deze week mee in verpleeghuizen van ouderenzorgorganisatie LuciVer in Alverna. Daar zijn in de locaties La Verna en Portiuncula dusdanig veel medewerkers in quarantaine of met corona besmet dat de basiszorg in gevaar kwam.