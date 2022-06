Drie dagen opgesloten in Wijchens Warmste Woning voor Oekraïne

Verkoop en gebruik van alcohol en lachgas per direct verboden in alle Wijchense dorpen

WIJCHEN - Wijchen voert een verbod in op het gebruik van alcohol en de verkoop en het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Ook wordt een verbod op vechten specifiek opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De verboden gaan onmiddellijk in.

18 mei