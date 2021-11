Drie stellen bouwen ecologisch wijkje in Alverna

Marien maakte een schets van De Teersdijk, maar ook van Nederland

WIJCHEN - Marien Kuipers-Jansen schreef een boek over het bekende café De Teersdijk in Wijchen, dat al drie generaties in bezit van haar familie is. Het gaat ook over een Nederland dat we niet meer kennen, maar dat nog maar kort achter ons ligt.

14 november