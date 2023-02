Driehonderd carnavalisten niet welkom, feestorganisatie moet kaarten terugkopen: ‘Dit is heel verdrietig’

Man zegt dat hij zijn begeleid­ster wilde laten schrikken, maar zijn dna zat op haar onderbroek

Een 32-jarige bewoner van Pluryn in Groesbeek overmeesterde tijdens een wandeling op een bospad in Weurt zijn persoonlijk begeleidster en probeerde haar te verkrachten. De rechtbank in Arnhem veroordeelde hem donderdag tot een gevangenisstraf van een jaar en tbs met dwangverpleging.