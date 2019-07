Dronken Arnhemse scooterrijder (24) botst in Wijchen en raakt rijbewijs kwijt

WIJCHEN - Een 24-jarige scooterrijder uit Arnhem is zaterdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij onder invloed tegen een auto botste op de Heumenseweg in Wijchen. De man stak de weg over en reed tegen de voorkant van de auto.