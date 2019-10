Drugslab ontdekt bij bedrijf in Wijchen, terrein afgegrendeld

Oecume­nisch Stiltecen­trum Wijchen nu voorgoed stil: te weinig bezoekers

8:20 WIJCHEN - Nog één keer kan er in alle stilte gemediteerd worden in het oecumenisch Stiltecentrum naast het wijkcentrum van Wijchen-Zuid. Op zaterdag 26 oktober is het de laatste dag dat het centrum open is voor mensen die behoefte hebben om even stil te staan in hun jachtige bestaan en een kaarsje op te steken.