Duo in donker trainingspak schopt en slaat Wijchense priester 62 keer

Man wil ex spreken, maar krijgt diepe steekwond van haar nieuwe vriend

14:52 ARNHEM/ BEEK/ WIJCHEN – Een man stapt uit een auto en loopt naar een woning. Een bewoner komt naar buiten en loopt naar de bezoeker. Het volgende moment pakt hij de bezoeker bij zijn keel. Even later blijkt dat de bezoeker in zijn nek is gestoken. Blijkt uit camerabeelden die woensdag werden getoond op de rechtbank in Arnhem. Dat het slachtoffer aanwezig kon zijn bij de strafzaak tegen een inwoner (20) van Beek-Ubbergen is volgens de officier van justitie een kwestie van geluk.