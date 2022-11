Een Aldi in Alverna? Niet iedereen zit erop te wachten: ‘Je kunt je afvragen waarom dit plan blijkbaar zo nodig is’

Actiegroep voor komst Aldi naar Alverna: ‘Ouderen vinden omliggende supermark­ten te ver weg’

ALVERNA - In Alverna is een actiegroep opgericht voor de komst van een Aldi supermarkt naar het dorp. De Aldi wil wel, maar de gemeente Wijchen wil voorlopig geen grote supermarkt in het dorp.

24 november