Een beha kopen in tien minuten: 3-2-1 en uitzoeken maar

Het is de bedoeling dat klanten bij de Action tien minuten voor hun winkelafspraak aanwezig zijn. Klanten die het tijdslot 12.45-12.55 uur hebben gekozen, volgen die regel netjes op bij de Action in Wijchen. ,,Ik roep u zo als u de winkel in mag”, laat de Action-medewerker weten. Het automatische bandje bevestigt: ‘Uw Action winkel­afspraak start nu’.



3-2-1: go! De klanten staan in startpositie en gaan met een boodschappenlijstje én -karretje gericht winkelen in een oase van rust. Geen muziek en het personeel vult de schappen, en heeft alle tijd om vragen te beantwoorden.