Een ‘Keltisch’ wagengraf was in een emmer mayonaise gepropt

Thermen Berendonck telt af naar 1 juli: ‘Hele sluiting was onnodig, sauna juist gezond’

26 juni WIJCHEN - Woensdag mag iedereen weer naar de sauna. Twee maanden eerder dan eerst door ‘Den Haag’ was opgelegd. Maar is de 1,5 metersauna nog wel leuk? Directeur Fabian Dolman van QWR, waaronder Thermen Berendonck valt, lobbyde fanatiek voor een vervoegde openstelling. ,,Die hele sluiting was onnodig.”