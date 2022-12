Een kindertrouwakte met één keer per week friet

Tonnie speelt open kaart en hangt flink gestegen energiere­ke­ning in de snackbar: Hierom is je frietje duurder

WIJCHEN - Wie regelmatig een frietje haalt bij snackbar Zuiderpoort in Wijchen, is het wellicht al opgevallen. Naast de prijs van een frietje oorlog of frikandel speciaal hangt sinds kort nóg een prijs: die van de energierekening. Eigenaar Tonnie Verhoeven moest zijn frietprijs al meermaals verhogen en hoopt met de actie op begrip.

